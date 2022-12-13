Семейные МФЦ открыли в четырех городах Челябинской области

Здесь окажут комплексную поддержку родителям и их детям

Челябинская область вошла в число восьми регионов России, где в этом году появились семейные МФЦ. На Южном Урале их открыли сегодня, 13 декабря. С какими вопросами обращаться в новые учреждения, рассказали в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

В новые МФЦ может прийти любой человек, семья которого столкнулась с трудной, по его мнению, жизненной ситуацией. Здесь ему окажут помощь по принципу одного окна. Большинство документов и справок, подтверждающих право на разные виды социальной поддержки, центры будут запрашивать сами у представителей смежных ведомств.

«Поддержка семей и детей — это одно из основных направлений работы правительства Челябинской области. Уверена, что такие центры станут площадкой, где семьи смогут пообщаться и получить поддержку. Пока открыты четыре центра: в Челябинске, Коркино, Верхнем Уфалее и в Магнитогорске. В следующем году мы планируем тиражировать опыт на другие муниципальные образования»,

— заявила на открытии центра в Челябинске первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Все семейные МФЦ созданы на базе социальных учреждений, которые и до этого работали с семьями и детьми. Их сотрудники имеют богатый опыт и готовы к новым экспериментам. Например, при челябинском СМФЦ создана мобильная бригада специалистов, которые в экстренных ситуациях будут выезжать в любую точку Челябинской области.

«Выезд мобильной бригады — это чаще всего критическая ситуация, которая требует срочного решения. Бригада выезжает по месту жительства той семьи, которой необходима помощь. Состав бригады меняется и зависит от проблемы. Это может быть психолог, клинический психолог, педагог-психолог, супервизор, суицидолог, юрист и другие специалисты»,

— рассказала директор центра «Семья» Мария Кузнецова.

В Верхнем Уфалее есть отделение экстренной психологической помощи. В Коркино — домашний микрореабилитационный центр для детей с ментальными нарушениями. В Магнитогорске основной акцент сделан на помощи семьям с приемными ребятишками, здесь работает школа родителей для желающих взять ребенка из детского дома.

В Челябинской области семейные многофункциональные центры открылись по следующим адресам:

— Челябинск: ул. Румянцева, 19а (центр социальной защиты «Семья»);

— Верхний Уфалей: ул. Маяковского, 20а (центр помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Верхнеуфалейского городского округа);

— Магнитогорск: ул. Карла Маркса, 185 (Центр помощи семье и детям города Магнитогорска);

— Коркино: ул. 30 лет ВЛКСМ, 27 (центр социальной помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Коркинского округа).