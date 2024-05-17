Семейная диспансеризация пройдет на Южном Урале 18 мая

Партнеры смогут проверить репродуктивное здоровье пары

В ближайшую субботу, 18 мая, поликлиники региона одновременно с диспансеризацией проведут скрининг репродуктивного здоровья мужчин и женщин от 18 до 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Семейная диспансеризация позволит выявить заболевания репродуктивной сферы, в том числе бесплодие, на ранних стадиях. Также врачи проведут консультации по вопросам подготовки к беременности, а при выявлении заболеваний направят пациентку на дополнительное обследование и поставят на диспансерное наблюдение», — рассказывает начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям при социально значимых заболеваниях и профилактики МЗ ЧО Людмила Подлубная.

Оценка репродуктивного здоровья в рамках обычной диспансеризации проводится с 2024 года.

На первом этапе женщин осматривает акушер-гинеколог, берутся мазки, мужчин осматривает хирург или уролог.

Второй этап проводится при наличии медицинских показаний. Женщине могут предложить УЗИ органов малого таза и молочных желез, мазки на инфекции. Мужчинам делают спермограмму, исследуют микрофлору, в том числе на инфекции, и проводят УЗИ предстательной железы и органов мошонки.