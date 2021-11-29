Семей с двумя и более детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они покупают на деньги от продажи новое жилье. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

«Закону придается обратная сила: норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — дополнили в пресс-службе Госдумы.

Для получения льготы семья должна соответствовать ряду критериев:

— Новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.



— Кадастровая стоимость продаваемой недвижимости должна быть не более 50 миллионов рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья.



— На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.



Еще отмечается, что поправки освободят от НДФЛ доходы, которые граждане получили в мероприятиях, стимулирующих вакцинирование. На деньги, полученные в связи с выполнением мероприятий по догазификации, поправки также распространяются.