Семье южноуральского героя Урала Халимова, который героически погиб на СВО, помогли достроить дом. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.
«У Урала, его жены Екатерины и дочек была мечта. В поселке Трубный семья начала строительство дома. Урал все делал своими руками, но завершить стройку не успел — ушел на фронт. На эту историю откликнулся трест „Магнитострой“. Компания помогла достроить дом, сделала ремонт»,— написал губернатор.
Алексей Текслер приехал в гости к дружной семье, пообщался с родителями, женой и дочерями Урала Халимова.