Семье южноуральского героя, погибшего на СВО, помогли достроить дом

Глава региона навестил Халимовых

Семье южноуральского героя Урала Халимова, который героически погиб на СВО, помогли достроить дом. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.

«У Урала, его жены Екатерины и дочек была мечта. В поселке Трубный семья начала строительство дома. Урал все делал своими руками, но завершить стройку не успел — ушел на фронт. На эту историю откликнулся трест „Магнитострой“. Компания помогла достроить дом, сделала ремонт»,— написал губернатор.

Алексей Текслер приехал в гости к дружной семье, пообщался с родителями, женой и дочерями Урала Халимова.