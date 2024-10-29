Семье убитой в Коркино женщины купят жилье, погасят ипотеку и назначат пособие

У мамы и детей погибшей Елены Манжосовой решится вопрос с жильем



Помощь семье убитой в Коркино женщины решила оказать Русская медная компания. Трагедия потрясла всех, люди по мере сил стараются помочь осиротевшим детям и их бабушке. В пресс-службе РМК отметили, что в компании помогут решить финансовые и жилищные вопросы семьи Елены.

Мать Елены Манжосовой будет жить с внуками в трехкомнатной квартире, которую купит компания. Уже есть подходящий вариант, сегодня договорились на осмотр.

«Кроме того, женщина будет получать ежемесячное пособие от Благотворительного фонда РМК в размере 100 тысяч рублей», — пояснил Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения РМК в Челябинске.

Елена платила ипотеку за жилье, где жила с детьми. РМК пообещала погасить ипотечный кредит.

Напомним, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семье Елены Манжосовой в кратчайшие сроки выделили материальную помощь из областного бюджета. Ситуация находится на особом контроле в министерстве социальных отношений. Также перед похоронами убитой женщины ее коллеги объявили сбор средств.