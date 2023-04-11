Семье убитого 17‑летнего челябинца окажут поддержку

Ирина Гехт прокомментировала ситуацию о конфликте между молодыми людьми

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт призвала пользователей сетей не поддаваться домыслам и манипуляциям в обсуждаемой теме об убийстве 17-летнего челябинца. В своем телеграм-канале Ирина Гехт рассказала, что семье ребенка окажут необходимую поддержку, а дело ведут опытные следователи.

Уже сегодня подозреваемому в убийстве 17-летнего подростка избрали меру пресечения. Трагедия произошла вечером 9 апреля у ТК «Космос». Известно, что юноша скончался от ножевого ранения.

Подозреваемых задержали. Кроме главного фигуранта, задержаны еще трое участников конфликта, двое из них несовершеннолетние. Дело на контроль взял Следственный комитет России.

«Для родителей утрата ребенка всегда невосполнима. Искренне соболезную близким погибшего. Мы со вчерашнего дня на связи с семьей ребенка, окажем всю необходимую помощь», — пояснила Ирина Гехт.

Она также добавила, что в соцсетях на уровне слухов начинают публиковать домыслы о причинах конфликта.

«Тот, кто выдвигает свои версии, преследует собственные цели, не считаясь с чувствами других людей. Об этом нужно помнить. Сложно быть объективным по ту сторону монитора, когда не знаешь всех деталей произошедшего. Поэтому призываю каждого: не позволяйте втягивать себя в различные манипуляции извне, не поддавайтесь эмоциям, как бы убедительно вас ни склоняли к какой-либо версии. Дело ведут опытнейшие следователи: именно они устанавливают все детали преступления и официально обнародуют реальные причины гибели парня», — написала Ирина Гехт.



По версии следствия, подростки участвовали в геймерском сообществе. В одной из социальных сетей в общей переписке были опубликованы оскорбления. Они и стали поводом для дальнейших разборок, а впоследствии — смертельного ножевого ранения в ходе конфликта. Автора оскорбительных сообщений установили.