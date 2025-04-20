Семье, потерявшей четверых детей на пожаре в Юрюзани, дадут выплату на покупку жилья

Окажут и другую необходимую помощь

Семье участника СВО из поселка Василовки Катав-Ивановского района, в которой четверо детей погибли при пожаре, предоставят выплату на покупку нового жилья. Также пострадавшим окажут материальную помощь и помощь в организации похорон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

На место ЧП по поручению губернатора Алексея Текслера прибыла глава Минсоца Наталья Лугачева. Она пообщалась с матерью погибших детей. Выяснилось, что во время пожара одному ребенку удалось спастись. Их мать, которая накануне уехала в Москву, чтобы проведать находящегося в госпитале мужа, сразу же приехала домой.

Сейчас мама с ребенком у родственников, им оказывается необходимая психологическая помощь.

«Алексеем Текслером принято решение о предоставлении семье выплаты на приобретение жилого помещения. Кроме того, будет выделена материальная помощь из областного и местного бюджетов в связи с трудной жизненной ситуацией»,— уточнили в ведомстве.

Также местные власти помогут семье с организацией похорон.

Пока пострадавшие будут заниматься подбором квартиры, им предоставят временное жилье.

Сейчас с мамой и ребенком работают психологи. Также семью взяли на сопровождение юристы регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Напомним, вечером 19 апреля в поселке Василовке загорелся частный жилой дом. В результате погибли четверо детей. Предварительно, загорелась веранда после короткого замыкания электропроводки, после пламя охватило деревянный жилой дом. Мать детей в этот момент находилась в Москве, куда приехала, чтобы проведать своего мужа — участника СВО, находящегося в госпитале. Присматривали за детьми родственники семьи.