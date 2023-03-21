Семье мобилизованного кыштымца бесплатно подключили газ

До этого супруге защитника Отечества приходилось тратить немалые деньги на покупку угля

Семье Елены Пономаревой из Кыштыма теперь больше не нужно покупать твердое топливо, чтобы отопить свой дом. Ее муж в октябре прошлого года был призван в рамках частичной мобилизации, поэтому она воспользовалась нормой областного закона о бесплатной газификации жилья, который был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера. Женщина в скором времени получит компенсацию на сумму до 200 тысяч рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Елена рассказала, что они с мужем и двумя детьми переехали в свой дом шесть лет назад. Жилье строили сами, что называется, с нуля, а когда встал вопрос об обогреве дома в зимнюю стужу, то им выставили неподъемный счет даже не для подключения газа, а только на подготовку к этому.





В начале октября прошлого года главу семейства призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Чуть позже губернатор Алексей Текслер принял решение о введении новой региональной меры поддержки — компенсация затрат на газификацию для семей тех, кто сейчас находится на передовой. Власти готовы покрыть расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

«Когда услышала, что губернатор вышел с инициативой о такой помощи, то я в конце октября обратилась к газовикам, написала заявление, что мужа мобилизовали. Откликнулись на мою просьбу быстро, а по срокам они уложились даже раньше, чем положено. У нас дома стоит твердотопливный котел, очень тяжело без мужских рук дома. Справлялись не без помощи друзей, за что им отдельное спасибо. Мучались, конечно, потому что топить нужно было без конца», — рассказывает Елена.





Топить жилье приходилось углем, причем его расход был довольно приличным: за месяц тратили порядка тонны топлива, а это в среднем пять тысяч рублей. Во вторник, 21 марта, специалисты Кыштымского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» завершили работы по подключению дома и повернули вместе с хозяйкой жилья запорный кран, через который голубое топливо наконец-то поступило в дом.

«Мы идем строго по графику газификации, но когда к нам поступают обращения от семей мобилизованных сограждан, то идем с опережением. Если сильно напрячься, то можно найти возможности к подключению. Данные адреса у нас находятся на особом контроле. Всего в Кыштыме шесть таких адресов: три из них уже подключено, и еще три находятся в работе. Вообще, кыштымский филиал — передовик по объемам работы по догазификации. Здесь у нас надежные коллектив и руководитель, поэтому делаем все в соответствии с планом», — отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев.





По его словам, сейчас газовикам приходится изыскивать возможности для обеспечения заявок на подключение, но в следующем году в Кыштыме будет запущена новая газораспределительная станция.

«Возможно, что газ появится и раньше, потому что губернатор Алексей Текслер проводит очень активную работу с „Газпромом“. Есть программа газификации, по которой возможны какие-то передвижения, поэтому область стремится сместить график ввода объекта „влево“», — резюмировал руководитель организации.

Всего в регионе поступило 40 заявлений на газификацию от семей мобилизованных. Начальник управления социальной защиты населения Кыштыма Светлана Шкурупий разъяснила порядок работы по подключению к газу жилья семей мобилизованных на примере Елены Пономаревой.

«Эта семья обратилась к нам, предоставив необходимый пакет документов, и мы приняли положительное решение, поставили их на учет. Сейчас газ им пустили, и теперь они подойдут к нам с документами, подтверждающими фактические расходы того, что они приобрели, и мы будем оформлять им выплату. В кратчайшие сроки они получат сумму, которая будет рассчитана на основе документов, но не более 200 тысяч рублей. Семьи еще обращаются, будем ждать, когда им придет газ», — подчеркнула чиновница.





Кроме того, для данной категории граждан предусмотрены и другие меры поддержки. Как сообщила Светлана Шкурупий, на сегодняшний день соцзащита готова предложить надомное обслуживание для родителей мобилизованных и внеочередное обеспечение стационарным обслуживанием. Сейчас остро встает вопрос по летнему оздоровлению: точно так же семьи мобилизованных могут обратиться в соцзащиту, чтобы получить внеочередную путевку в санаторий или лагерь Челябинской области.

ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о выплатах и льготах для участников СВО и их семей. Кстати, с 1 января упростили условия по выплате компенсации за газификацию: теперь не обязательно быть зарегистрированным в одном жилом помещении с мобилизованным гражданином.