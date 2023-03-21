Семье Елены Пономаревой из Кыштыма теперь больше не нужно покупать твердое топливо, чтобы отопить свой дом. Ее муж в октябре прошлого года был призван в рамках частичной мобилизации, поэтому она воспользовалась нормой областного закона о бесплатной газификации жилья, который был принят по инициативе губернатора Алексея Текслера. Женщина в скором времени получит компенсацию на сумму до 200 тысяч рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Елена рассказала, что они с мужем и двумя детьми переехали в свой дом шесть лет назад. Жилье строили сами, что называется, с нуля, а когда встал вопрос об обогреве дома в зимнюю стужу, то им выставили неподъемный счет даже не для подключения газа, а только на подготовку к этому.
В начале октября прошлого года главу семейства призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Чуть позже губернатор Алексей Текслер принял решение о введении новой региональной меры поддержки — компенсация затрат на газификацию для семей тех, кто сейчас находится на передовой. Власти готовы покрыть расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.
«Когда услышала, что губернатор вышел с инициативой о такой помощи, то я в конце октября обратилась к газовикам, написала заявление, что мужа мобилизовали. Откликнулись на мою просьбу быстро, а по срокам они уложились даже раньше, чем положено. У нас дома стоит твердотопливный котел, очень тяжело без мужских рук дома. Справлялись не без помощи друзей, за что им отдельное спасибо. Мучались, конечно, потому что топить нужно было без конца», — рассказывает Елена.
Топить жилье приходилось углем, причем его расход был довольно приличным: за месяц тратили порядка тонны топлива, а это в среднем пять тысяч рублей. Во вторник, 21 марта, специалисты Кыштымского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» завершили работы по подключению дома и повернули вместе с хозяйкой жилья запорный кран, через который голубое топливо наконец-то поступило в дом.
«Мы идем строго по графику газификации, но когда к нам поступают обращения от семей мобилизованных сограждан, то идем с опережением. Если сильно напрячься, то можно найти возможности к подключению. Данные адреса у нас находятся на особом контроле. Всего в Кыштыме шесть таких адресов: три из них уже подключено, и еще три находятся в работе. Вообще, кыштымский филиал — передовик по объемам работы по догазификации. Здесь у нас надежные коллектив и руководитель, поэтому делаем все в соответствии с планом», — отметил гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев.
По его словам, сейчас газовикам приходится изыскивать возможности для обеспечения заявок на подключение, но в следующем году в Кыштыме будет запущена новая газораспределительная станция.
«Возможно, что газ появится и раньше, потому что губернатор Алексей Текслер проводит очень активную работу с „Газпромом“. Есть программа газификации, по которой возможны какие-то передвижения, поэтому область стремится сместить график ввода объекта „влево“», — резюмировал руководитель организации.
Всего в регионе поступило 40 заявлений на газификацию от семей мобилизованных. Начальник управления социальной защиты населения Кыштыма Светлана Шкурупий разъяснила порядок работы по подключению к газу жилья семей мобилизованных на примере Елены Пономаревой.
«Эта семья обратилась к нам, предоставив необходимый пакет документов, и мы приняли положительное решение, поставили их на учет. Сейчас газ им пустили, и теперь они подойдут к нам с документами, подтверждающими фактические расходы того, что они приобрели, и мы будем оформлять им выплату. В кратчайшие сроки они получат сумму, которая будет рассчитана на основе документов, но не более 200 тысяч рублей. Семьи еще обращаются, будем ждать, когда им придет газ», — подчеркнула чиновница.
Кроме того, для данной категории граждан предусмотрены и другие меры поддержки. Как сообщила Светлана Шкурупий, на сегодняшний день соцзащита готова предложить надомное обслуживание для родителей мобилизованных и внеочередное обеспечение стационарным обслуживанием. Сейчас остро встает вопрос по летнему оздоровлению: точно так же семьи мобилизованных могут обратиться в соцзащиту, чтобы получить внеочередную путевку в санаторий или лагерь Челябинской области.
ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало о выплатах и льготах для участников СВО и их семей. Кстати, с 1 января упростили условия по выплате компенсации за газификацию: теперь не обязательно быть зарегистрированным в одном жилом помещении с мобилизованным гражданином.