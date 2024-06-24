Семьдесят жителей Челябинской области участвовали в первом Параде Победы

Все они отличились в боях во время Великой Отечественной войны

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы. Командовал им маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Для участия в Параде были сформированы 12 сводных полков, каждый из которых насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов. Участие в первом Параде Победы приняли и 70 жителей Челябинской области. Подробнее о некоторых из них расскажем в нашем материале.

Челябинец Александр Шлыков — единственный среди южноуральцев, кто принял участие не только в первом Параде Победы, но и в военном параде в честь годовщины Октябрьской революции 7 ноября 1941 года. Александр Шлыков прошел всю войну, сражался в битве за Москву, на Курской Дуге, отражал нападение врага на границе с восточной Пруссией, освобождал Белоруссию, Прибалтику, Варшаву. Где только не воевал челябинец, при этом он умудрялся спасать раненых — до войны челябинец отучился на фельдшера. Свои два ранения он стойко перенес и продолжил освобождать Родину от фашистов.





Уроженец Миасса Николай Жаров был призван в Красную Армию в 1943 году. Тогда будущему кавалеру ордена Славы было всего 19 лет. Окончив полковую школу, он убыл на фронт. Николай Жаров отличился в боях на территории Румынии: при отражении контратак поразил четыре пулеметные точки, два блиндажа, наблюдательный пост противника и свыше 20 солдат и офицеров, тем самым обеспечив продвижение пехоте. К концу войны миасец стал полным кавалером ордена Славы. День Победы он встретил в Чехословакии. 24 июня 1945 года на Параде Победы он шел в первой шеренге сводного полка первого Украинского фронта, держа в руках знамя 254-й гвардейской орденоносной дивизии.





Посчастливилось участвовать в первом Параде Победы и другому уроженцу Миасса, Герою Советского Союза Николаю Жмаеву. Но прежде он прошел всю Великую Отечественную войну, принимая участие в боях на Западном, Брянском, Северо-Зпаданом, 1-м Украинском фронтах. К апрелю 1945 года уроженец Миасса стал начальником связи эскадрильи 36-го гвардейского авиаполка 202-й бомбардировочной авиадивизии. К тому времени он совершил 300 боевых вылетов и уничтожил ни один десяток самолетов врага, причем как в небе, так и на земле. Конец войны Николай Жмаев встретил в Германии.





Десятки других южноуральцев вышли в тот знаменательный день на Красную площадь в качестве участников Парада Победы. В их числе — Яков Уткин из Октябрьского района, Андрей Лисаченко из Брединского района, Павел Востротин из Каслей, Михаил Аксенов из Челябинска и многие, многие другие.

Всего в первом Параде Победы приняли участие около 40 тысяч военнослужащих.

В тексте использованы фотографии с сайтов министерства обороны РФ mil.ru и pamyat-naroda.ru.