Семь железных человечков появились в поселке Челябинской области

Учитель-пенсионер создал скульптуры из металлолома, которые стали местной достопримечательностью

На въезде в поселок Теченский Сосновского округа появилась необычная галерея под открытым небом. Семь металлических фигур — Дровосек, Лев, Жар-птица, Балерина и другие сказочные персонажи — встречают жителей и гостей поселка. Автором инсталляции стал местный житель Владимир Гасилов, создавший скульптуры из остатков металла после ремонта автомобиля.

«У нас в поселке очень хорошие люди, не принято ломать то, что другие сделали. Молодежь интересуется, фотографируется вечерами. Днем, видимо, стесняются. Хотя эти фигурки я как раз для людей и делал», — рассказывает Владимир.

В коллекции мастера уже семь работ: цирковой пес Артамон на колесиках, Буратино с золотым ключом в виде гитары, Лев из Изумрудного города и другие персонажи. Жар-птица служит флюгером, а изящная Балерина и Журавль украшают забор. Скоро персонажей станет еще больше.

Владимир Гасилов — человек разносторонних талантов. Родившийся в Свердловске, он окончил авиационно-техническое училище, работал в аэропорту «Кольцово», затем инженером-технологом на закрытом заводе. В 1995 году переехал с семьей в Теченский, где занимался предпринимательством и даже имел собственную фирму по продаже картин.

С 2014 года он преподавал в местной школе технологию, физику и астрономию, вел кружок судостроения. Сейчас, выйдя на пенсию, Владимир Анатольевич полностью посвятил себя творчеству. Помимо металлических скульптур, он пишет картины в жанре сюрреализма и символизма, сочиняет и исполняет песни в стиле тяжелого рока.





«Погружение в классику», Владимир Гасилов