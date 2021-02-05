Семь врачей «красной зоны» получили награды Челябинской епархии

Медикам вручили медали «Патриаршая благодарность»

Сотрудники Областной клинической больницы № 3 были награждены медалями «Патриаршая благодарность». Врачи из «красной зоны», которые с апреля 2020 года и по сей день спасают жизни людей, заразившихся коронавирусом, получили награды из рук митрополита Челябинского и Миасского Григория. Каждая их них была лично одобрена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Медали получили главврач Михаил Вербицкий, его заместители Татьяна Голощапова, Михаил Гаврилов, заведующие пульмонологическим отделением № 3 Елена Лозовая, пульмонологическим отделением № 2 Светлана Кочеткова, пульмонологическим отделением № 1 Надежда Соколова и заведующий приемно-сортировочным отделением Арина Орлова.

«Честно говоря, мы не ожидали, что такой наградой будет отмечен труд, которым мы сейчас занимаемся практически круглосуточно. Это действительно Божие дело, которому мы посвящаем всю жизнь — возвращать людям здоровье, беречь их здоровье. С Божьей помощью, я думаю, мы справимся с этим заболеванием. И сейчас мы видим результаты и нашего труда: эпидемия идет на спад, больных становится меньше. Большое спасибо нашей Церкви, что отметила наш труд», — признался Михаил Вербицкий.

Врач-пульмонолог Светлана Кочеткова рассказала, что как минимум 20 человек, так или иначе связанных с Челябинской епархией, были пациентами ее отделения. Весной большая часть заразившихся коронавирусом госпитализировалась именно в госпитальную базу на улице Островского.

«Очень радостно и волнительно видеть среди присутствующих сегодня своих бывших пациентов. Радостно видеть их в добром здравии. Общаться в условиях больничной палаты — это одно, а видеть „в строю“ — это приятно вдвойне», — вспоминает врач.

Бывшие пациенты Елены Лозовой отметили, что она действительно заслуживает этой награды. Клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска иерей Андрей Григорьев выразил заведующему пульмонологии огромную благодарность за оказанную медицинскую и человеческую помощь во время госпитализации.

«Болезнь серьезная, и когда благодаря заботе врачей начинаешь чувствовать себя лучше, то понимаешь, что оказался в надежных руках», — отметил Андрей Григорьев.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий рассказал, что эти семь медалей — лишь начало. Патриаршие награды получат и другие врач региона. Епархия уже подготовила и направила списки медицинских работники в Москву. После того как патриарх Московский и всея Руси Кирилл подпишет ряд решений, медали «Патриаршее благословение» получат и другие врачи Челябинска и области.

«Нам предстоит еще наградить других врачей, которые самоотверженно трудились в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Врачам снова и снова желаю сил, здоровья и духовных сил, которые необходимы в их труде. Пускай Господь им помогает, а я сам, и все мы, православные христиане, сейчас особенно усердно молимся, чтобы Господь врачам помог и прекратил это новое поветрие. И я надеюсь, что в самое недалекое время мы вернемся к прежней нашей жизни», — сказал глава Челябинской митрополии.

Помимо медалей врачи получили и еще один подарок от священнослужителей. В память о важном событии владыка подарил каждому доктору икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской Православной Церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и надпись: «Благословляю и благодарю». Эта награда вручается за понесенные труды и заслуги перед православием, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.