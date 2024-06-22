В Челябинской области в историко-культурном заповеднике «Аркаим» прошли мероприятия, посвященные Дню летнего солнцестояния. Проводить самую короткую ночь, которая в этом году выпала с 20 на 21 июня, приехали около семи тысяч человек. И это не только жители Челябинской области, но и гости из других регионов и даже стран, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На территории заповедника дежурили полицейские. Перед приездом гостей они обследовали всю территорию, а также работали на въезде в заповедник с целью предотвращения заторов. Гостей досматривали с металлодетекторами.
Благодаря принятым мерам нарушений допущено не было.