Письма, небесный фонарик и записки на ночь: правильно загадываем новогоднее желание

За день до главной ночи в году пора задуматься о сокровенном

Уже завтра наступит самый любимый и долгожданный праздник россиян — Новый год. Елка и список продуктов к столу, праздничный наряд и подарки готовы. Осталось подумать о том, что загадать в новогоднюю ночь. ИА «Первое областное» подготовило семь различных способов, как это лучше сделать.

1. Самый распространенный: под бой курантов необходимо написать свое желание на листочке и сжечь его. Пепел нужно бросить в бокал с шампанским и выпить до дна.

2. Можно не писать, а просто озвучить свои мечты. Сформулируйте желание и произнесите его вслух или про себя, пока часы отсчитывают последние секунды старого года.

3. На 12 листочках напишите разные желания и положите их под подушку. Утром наугад достаньте один из них, именно это желание и сбудется в новом году.

4. Купите небесный фонарик, в канун Нового года выйдите на улицу и запустите его в небо, загадав свое желание.

5. Напишите пожелание себе на новогодней открытке и отправьте по почте. В конверт к открытке положите купюру. Когда получите письмо, храните открытку, а купюру носите с собой в бумажнике.

6. Самый традиционный способ — написать письмо Деду Морозу.

7. Составьте карту желаний, разместив на ней свои цели, планы и мечты на ближайший год.



