Семь мобильных ФАПов прибыли в районы Челябинской области

Машины оборудованы всем необходимым для оказания помощи и устранения технических неисправностей

Сразу в несколько районов Челябинской области прибыли новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Такие автомобили, оборудованные всем необходимым для оказания помощи, доставили в регион впервые, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Мобильный комплекс создан на базе „Газели“ увеличенной емкости. В нем расположено основное рабочее место врача с возможностью оказания первой помощи, проведения диспансеризации, вакцинации. Это поможет организовать медицинскую помощь в удаленных населенных пунктах с малым населением, где нет стационарных медучреждений»,— рассказал директор Центра медицины катастроф Сергей Приколотин.

В автомобиле оборудованы два отделения. В первом находится место приема пациентов и рабочее место фельдшера, там же можно измерить давление, температуру, сдать анализы. Во втором отделении установлено кресло для гинекологического осмотра, где в крайнем случае можно даже принять роды.

Кроме того, в автомобиле имеется необходимое оборудование для устранения возможных неисправностей.

Мобильные ФАПы доставили в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы.