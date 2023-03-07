Сразу в несколько районов Челябинской области прибыли новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Такие автомобили, оборудованные всем необходимым для оказания помощи, доставили в регион впервые, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«Мобильный комплекс создан на базе „Газели“ увеличенной емкости. В нем расположено основное рабочее место врача с возможностью оказания первой помощи, проведения диспансеризации, вакцинации. Это поможет организовать медицинскую помощь в удаленных населенных пунктах с малым населением, где нет стационарных медучреждений»,— рассказал директор Центра медицины катастроф Сергей Приколотин.
В автомобиле оборудованы два отделения. В первом находится место приема пациентов и рабочее место фельдшера, там же можно измерить давление, температуру, сдать анализы. Во втором отделении установлено кресло для гинекологического осмотра, где в крайнем случае можно даже принять роды.
Кроме того, в автомобиле имеется необходимое оборудование для устранения возможных неисправностей.
Мобильные ФАПы доставили в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы.