Семь миллиардов выделили в правительстве РФ на поддержку сельской ипотеки

Половину средств направят на выдачу новых кредитов

В России третий год продолжает действовать программа льготной «Сельской ипотеки». Под 3% годовых россияне могут купить или построить собственный дом в городке или селе с населением не более 30 тысяч жителей. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 14 июня, на оперативном совещании с членами правительства заявил, что правительство дополнительно выделило 7 млрд рублей на поддержку программы.

«Принятое решение поможет реализовать ряд задач. В первую очередь — сохранить низкую ставку по кредиту для тех сельских жителей, кто уже оформил заем. А также дать возможность новым заемщикам взять ипотеку на льготных условиях», — прокомментировал Михаил Мишустин.

Половину выделенной суммы направят на выдачу новых кредитов. Остальные средства — субсидия для ранее выданных кредитов в III квартале этого года. Таких кредитов насчитывается более 100 тыс. Напомним, программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году. Она позволяет оформить кредит до 3% годовых и направить средства на покупку земельного участка и строительство на нем жилья.