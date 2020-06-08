Семь миллионов рублей не смогли взыскать с родственника заёмщика в Челябинской области

Подпись погибшего человека оказалось поддельной.

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С южноуральца не смогли взыскать 7 миллионов рублей за долги умершего родственника. Областной суд встал на сторону ответчика при рассмотрении апелляции по гражданскому делу. Более того, выяснилось, что заёмщик вообще не занимал денег.



Рассмотрение апелляции прошло в понедельник, 8 июня. Три заявителя хотел взыскать с родственника погибшего 7 миллионов рублей. Якобы погибший задолжал именно такую сумму. Отметим, что ранее Правобережный районный суд Магнитогорска также отказал в требовании. Теперь с его вердиктом согласились и в областному суде. Также выяснилось, что подпись от имени погибшего заёмщика была поддельной.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу одного из истцов — без удовлетворения. В удовлетворении исковых требований было отказано, поскольку проведенной почерковедческой экспертизой установлено, что подпись от имени заемщика в договорах займа выполнена с использованием технического способа подделки»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе областного суда.

Отмечается, что подделка подписи была совершена путем копирования на просвет и без предварительной подготовки, с какой-либо подлинной записи. Решение областного суда вступило в законную силу.