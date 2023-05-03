Семь мифов о весеннем сплаве по реке на Южном Урале

Спросили у эксперта, чего ожидать и как лучше подготовиться

С наступлением тепла на реках Челябинской области открывается сезон сплавов. Мы узнали у эксперта и инструктора Алексея Гирина (ПЛЫВЕМ74), как подготовиться к первому сплаву на катамаране, и развеяли популярные страхи.



«Я не подготовлен физически, у меня не получится»

Сплавы подходят людям любого уровня подготовки, даже самым неспортивным. На то и опытные инструкторы, чтобы следить за процессом, и стоянки, чтобы отдохнуть. Но поработать руками придется. Весной течение рек достаточно сильное: грести все время точно не придется, только направлять лодку. Сплав обычно рассчитан на несколько дней, чтобы распределить нагрузку, сохранить расслабленный режим и не переутомиться.

Часто лагеря на стоянках уже подготовлены: собрана и баня, и палатки. Но бывают и маршруты, на которых туристы ставят лагерь и рубят дрова сами. В некоторых турах даже есть специально обученные повара.

«Перед поездкой важно понимать, чего хотите: легкой прогулки с экспертом-инструктором или заплыва, как мы это называем, дикарем: самому выбирать маршрут, брать в аренду снаряжение, ставить лагерь. Второй вариант требует намного больше знаний и опыта»,— комментирует инструктор Алексей Гирин.

«Я буду постоянно грести, не смогу осмотреть достопримечательности»

Весной воды в реке больше, течение сильнее. Поэтому постоянно грести не нужно. Важно только подгребать и регулировать направление лодки. Маршруты включают в себя остановки в особо заповедных уголках, да и с воды виды очень даже живописные.

«Грести в целом несложно. Достаточно объяснить команде принцип один раз и уже через 500 метров все принаровятся и смогут слаженно управлять лодкой. Но надо понимать, что уровень физической подготовки у всех разный, и на следующий день после заплыва могут болеть мышцы. Но мы специально разбиваем маршрут на дни. Чтобы в первый наплаваться от души, а во второй больше смотреть на природу и отдыхать»,— объясняет инструктор.

«Весной сильное течение. Боюсь, что лодка перевернется, и я утону»

Для начинающих специально делают легкие маршруты на спокойных реках без порогов, например на реке Ай, где средняя глубина — от 60 сантиметров. Все участники в спасательных жилетах, берут даже тех, кто не умеет плавать. Группа заранее проходит инструктаж. Современные плавсредства сделаны так, что риск перевернуться минимальный, даже при сильном течении.

«Перевернуть катамаран, рассчитанный на шесть человек, почти невозможно. Только если вся команда сама этого не захочет. Мы берем в сплавы даже детей от трех лет, они могут спокойно спать на палубе»,— отмечает Алексей Гирин.

«Весной еще недостаточно тепло. Вода и земля не прогрелись»

В сплав рекомендуют брать теплые вещи. Желательно с длинными рукавами и штанинами, шапку, перчатки и теплые носки. В случае падения с катамарана, вам помогут и отогреют. Проблема ночного похолодания решается подходящим снаряжением. Выдают пенки и спальные мешки в соответствии с погодой.

«На Урале хорошая, но непредсказуемая погода. В этом сезоне у нас летняя жара пришла в начале мая. Но земля еще действительно не успела прогреться, поэтому мы заранее ставим теплый лагерь»,— рассказывает Алексей Гирин.

«Я не успею сделать фото на воде. Техника промокнет»

В сплавах для начинающих нет опасных участков. Не обязательно бросать все силы только на управление лодкой. Когда проплываете мимо красивых мест, можно спокойно достать технику, но лучше держать ее в герметичных водонепроницаемых чехлах. Такие есть и для телефонов, и для фотоаппаратов.

«Это долго. Надо брать отпуск»

Большинство сплавов проходит в формате туров выходного дня. Группа приезжает в лагерь утром субботы и возвращается в город вечером воскресенья. Вариантов много: можно подобрать однодневные, двухдневные и трехдневные поездки.

«Это дорого, нужно покупать много снаряжения»

Сплавы по реке — один из самых недорогих видов отдыха. Двухдневная экскурсия обходится примерно в 3000 рублей с человека. Жилеты, спальники, палатку, коврики, весла и лодку выдают организаторы, поэтому тратиться на них не нужно. Об обедах и ужинах тоже позаботится организатор. Но некоторые вещи лучше подготовить заранее и все-таки взять с собой.

Что брать в поездку?

Теплые вещи;

шерстяные носки;

шапку;

головной убор от солнца;

дождевик;

резиновые сапоги;

удобная обувь c фиксированной пяткой (сланцы не подойдут, а кеды или сандалии — в самый раз);

купальник (для походной бани и купания);

перчатки (чтоб не намозолить руки);

металлическая или пластиковая посуда (кружка, миска, ложка, нож);

фонарик (лучше налобный);

документы в герметичной упаковке;

средства от загара;

личная аптечка;

репелленты от клещей и комаров;

средства личной гигиены.