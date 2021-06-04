Семь естественно-научных школ Южного Урала вошли в российский ТОП-200

Выпускники этих учебных заведений нарасхват в технических вузах

Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» подготовило очередной ТОП-200 российских школ, готовящих выпускников к поступлению в вузы с естественно-математическим и инженерно-техническим профилем. Как следует из опубликованного списка, в числе лучших оказались семь школ из Челябинской области.



По данным «РАЭКС-Аналитики», в ТОП вошли учебные заведения из 44 субъектов федерации. На первом месте оказалась Бауманская инженерная школа № 1580 (Москва), тесно связанная с МГТУ имени Баумана. Вообще в рейтинг пробились 68 школ из Москвы и Подмосковья, 13 санкт-петербургских учебных заведений. Урал представлен десятью школами из Свердловской области, девятью тюменскими, семью Челябинскими. Отбор прошли также по семь школ из Башкорстостана, Татарстана и Новосибирска.

«Рейтинги позволили выявить множество сильных школ, готовящих наибольшее количество технарей для своих регионов. В списки вошёл целый ряд школ, расположенных за пределами крупных городов и обычно остающихся вне фокуса исследования», — цитирует пресс-служба РАЭКС генерального директора рейтингового агентства Дмитрия Гришанкова.

На 32 месте в ТОП-200 оказался челябинский физико-математический лицей № 31, на 39 — лицей № 97. Лучшими также признаны две школы из южноуральских ЗАТО — лицей № 39 (Озерск) и гимназия № 127 имени академика Аврорина (Снежинск). Кроме того, технические вузы признают высокий уровень подготовки выпускников трех школ Магнитогорска: это городской многопрофильный лицей при МГТУ имени Носова, математические школы № 5 и 56.