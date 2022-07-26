Семь челябинских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Еще 16 ребят из Челябинской области стали призерами

Семь школьников из Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала третьего сезона среди школьников 5—7-х классов состоялась в Международном детском центре «Артек», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

В финальных испытаниях, которые проходили 18 и 19 июля, Челябинскую область представили 23 школьника из разных городов региона. В результате победителями стали семь: Валерия Старухина из Троицка, Степан Ваганов и Иван Попков из Челябинска, Александра Щеголихина из Озерска, Кирилл Тепляков из Магнитогорска, Дарья Ахлюстина из Копейска и Маргарита Коршунова из Южноуральска. Все победители отправятся в «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Остальные участники конкурса получили статус «Призер» и сертификат на поездку «Больше чем путешествие».

Напомним, в финале конкурса школьники решали различные кейсы, разговаривали с интересными спикерами, посещали мастер-классы и даже делали зарядку с олимпийскими чемпионами.