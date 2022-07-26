Семь школьников из Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала третьего сезона среди школьников 5—7-х классов состоялась в Международном детском центре «Артек», сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.
В финальных испытаниях, которые проходили 18 и 19 июля, Челябинскую область представили 23 школьника из разных городов региона. В результате победителями стали семь: Валерия Старухина из Троицка, Степан Ваганов и Иван Попков из Челябинска, Александра Щеголихина из Озерска, Кирилл Тепляков из Магнитогорска, Дарья Ахлюстина из Копейска и Маргарита Коршунова из Южноуральска. Все победители отправятся в «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Остальные участники конкурса получили статус «Призер» и сертификат на поездку «Больше чем путешествие».
Напомним, в финале конкурса школьники решали различные кейсы, разговаривали с интересными спикерами, посещали мастер-классы и даже делали зарядку с олимпийскими чемпионами.