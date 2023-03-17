Селяне Челябинской области получат продуктовые наборы от Фонда продовольствия «Русь»

Ирина Текслер пригласила волонтеров принять участие в фасовке круп, макарон и масла

Сельские семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию или являются нуждающимися, получат от волонтеров продуктовые наборы в рамках проекта «Народный обед». В пятницу, 17 марта, на складе Фонда продовольствия «Русь» волонтеры начали формировать пакеты: они уже завтра будут доставлены жителям отдаленных от регионального центра территорий, передает корреспондент ИА «Первое областное». В открытии цеха фасовки приняла участие руководитель Фонда 2020, председатель попечительского совета регионального отделения фонда «Русь» Ирина Текслер. Она же вместе с волонтерами занялась фасовкой продуктов.





Как рассказал директор челябинского благотворительного фонда «Фонд продовольствия „Русь“» Алексей Косарев, продовольственная помощь будет доставлена семьям с детьми, которые документально подтвердили статус нуждаемости. Кроме того, получателями станут одинокие пенсионеры от 65 лет, а также те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, например потерял работу или жилье в результате пожара. Волонтеры из большой тары пересыпают по одному килограмму крупу и макароны в отдельные пакеты, а затем запечатывают их с помощью запайщика. Чтобы организовать такую помощь для людей, продукты закупали на пожертвования по специальным ценам.





«Сегодня у нас фасовка продуктов в рамках проекта „Народный обед“, на который был получен президентский грант в размере 2,7 млн рублей. Один раз в месяц в течение полугода у нас будут создаваться по 200 наборов, то есть 1200 наборов в общей сложности. Это помощь для людей, которые находятся в удаленных территориях, куда трудно добраться нашим волонтерам. Мы используем обычные продукты, которые всегда есть на столе: макароны, гречка, колотый горох, геркулесовая каша, растительное масло», — отмечает Ирина Текслер.





После фасовки продукты в пакетах отправятся в Троицкий, Октябрьский, Увельский, Нагайбакский и Верхнеуральский районы. В каждый пакет помещают вкладыш с составом набора и сроком годности продуктов. Общая масса одного набора — 6 килограммов. Ирина Текслер подчеркнула, что региональное отделение фонда «Русь» отмечает три года со дня своего создания. За это время получен колоссальный опыт оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и этот опыт оказался полезным.





«Уверена, нашим подопечным будет приятно получить эти наборы, а я приглашаю всех жителей Челябинской области принять участие в фасовке продуктов. Приглашаю наших производителей передавать продукты в больших тарах, а также волонтеров, которые помогут нам развозить продукты. Мне кажется, это очень полезная история: вклад каждого человека сложно переоценить, каждые руки приносят помощь. Также можно принять участие в нашей „Корзине доброты“, которая проходит в наших супермаркетах „Пятерочка“, положив в нашу корзину те или иные продукты», — резюмировала руководитель Фонда 2020.