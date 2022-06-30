Сельскую школу в Челябинской области начали ремонтировать по требованию прокуратуры

Ученики пожаловались на невыносимые условия учебы

Прокуратура Кунашакского района потребовала отремонтировать сельскую школу после жалоб учащихся. Проверяющие установили, что здание в запущенном состоянии из-за протекающей кровли, чиновники получили соответствующие представления. Теперь ход ремонта в образовательном учреждении поставлен на контроль прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В апреле 2022 года ученики Куяшской школы и их родители обратили внимание общественности на состояние учебных классов. Тогда жалобой заинтересовалась прокуратура. Аварийную кровлю планировали заменить этим летом, но уже весной многочисленные протечки и сырость заставили чиновников перевести детей на дистант.

В ходе проверки перед представителями прокуратуры здание сельской школы предстало «во всей красе»: учебные классы, коридоры, спортзал на втором этаже имеют многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания.

«Причиной является аварийное состояние крыши. Кроме того, проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности», — отметили проверяющие.

В отношении директора школы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований о пожарной безопасности), ч. 1 ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) КоАП РФ. Ему назначили административные наказания.

Представления об устранении нарушений закона вручили и местному руководителю управления образования. Пока в школе начали ремонт, ход выполнения работ поставлен прокуратурой района на контроль.