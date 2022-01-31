Сельский клуб в Верхнеуральском районе с ноября работает без отопления

Местные власти дают противоречивые объяснения ситуации

С конца 2021 года в сельском клубе поселка Урлядинский в Верхнеуральском районе отсутствует отопление. В январские каникулы сотрудники клуба давали новогодние представления в верхней одежде. Между тем власти в районе и сельском поселении и местные общественники дают крайне противоречивые объяснения затянувшемуся ЧП. В ситуации разбирался корреспондент Первого областного информагентства.



О замерзающем сельском клубе сообщили в соцсетях верхнеуральские общественники, осматривавшие клуб вместе с депутатом районного собрания Анатолием Черновым.

«Жители Урлядинского рассказали, что клуб был отключен от отопления и электроснабжения еще в конце ноября. Свет дали, но с отоплением дела плохи. Трубы, конечно, перемерзли, и сейчас сами сотрудники клуба пытаются их отогреть электроприборами. Мощных тепловых пушек в поселке нет, да и вообще это не дело культработников!» — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» общественник из Верхнеуральска Егор Бухтияров.

Бухтияров также заявляет, что районные власти сорвали все сроки ремонта здания клуба: его обещали закончить еще к 9 мая 2020 года, однако в четырех помещениях все еще ничего не сделано, там одни ободранные стены.

Между тем в районной администрации ситуацию представляют совершенно иначе. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на замглавы по социальным вопросам Сергея Машкина, ремонт продвигается планово, по мере освоения выделяемых из бюджета средств. Работы должны возобновиться во второй половине февраля.

«Перебоев электроснабжения в клубе не было. Отопление на данный момент действительно отсутствует из-за технической поломки. Идут восстановительные работы, их контролирует глава Карагайского сельского поселения (поселок Урлядинский — его часть. — Прим. ред.)», — сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

Еще одну версию событий корреспонденту Первого областного информагентства озвучили в администрации Карагайского поселения. Заместитель главы сельского поселения Екатерина Коробейникова сообщила, что в декабре 2021 года в клубе действительно отключали электричество из-за долгов.

«Система отопления в клубе электрическая. Чтобы не допустить ее размораживания, из труб слили воду. Сейчас долги погашены, свет есть, отопление восстанавливают», — рассказала Екатерина Коробейникова.

Связаться с самим клубом или МУ «Культурно-спортивный комплекс „Поиск“», в чей состав входит урлядинское учреждение, не удалось. В сообществе «Урлядинский сельский клуб» в соцсети «ВКонтакте» информации о состоянии дел на сегодня нет. На размещенных в группе фотографиях с новогодних представлений клуба артисты и зрители по большей части остаются в верхней одежде.