Сельские районы Челябинской области закупают автобусы на межпоселковые маршруты

Общественный транспорт будет оснащен кондиционерами и валидаторами

В Челябинской области продолжается оснащение общественным транспортом. Всего до конца этого года в города и районы региона поступят 131 автобус. Новые Volgabus, ЛиАЗы и ПАЗы начнут курсировать не только в городах, но и на межпоселковых маршрутах. О планах по освоению новых автобусов рассказали в Кунашаке и Увельском районе.

В Увельский район три новых автобуса приедут в конце этого года. Для этого муниципалитету выделили 26,3 млн рублей. Ожидается закупка автобусов модели ПАЗ 320455-04. Власти обещают, что все автобусы оборудуют кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами. Также в салоне будут установлены камеры и аппараты для безналичной оплаты проезда.

«Дополнительные автобусы планируется запустить по маршрутам 21 — Бархотка, 42 — Малое Шумаково, 46 — Мордвиновка. Выбор обусловлен тем, что на этих маршрутах большой пассажиропоток, особенно по понедельникам и пятницам. Также пополнение подвижного состава Увельского АТП позволит выходить на линию более вместительным автобусам ПАЗ вместо „Газелей“ там, где это необходимо», — пояснил заместитель главы Увельского района Юрий Ремизов.

В Кунашакский район поступят пять новых автобусов. В администрации напомнили, что обновление общественного транспорта продолжается уже три-четыре последних года.

«Многие жители района приезжают на автобусе на диспансеризацию в районную поликлинику, за различными справками и услугами. Мы заинтересованы, чтобы кунашакцам было комфортно и безопасно добираться до мест назначения, поэтому мы очень благодарны губернатору Челябинской области за поддержкку», — говорит врио главы Венера Юсупова.

В администрации района напомнили, что пять новых школьных автобусов уже поступили в начале этого года. Теперь школьникам на подвозе созданы комфортные условия для учебы. Напомним, ранее сообщалось, что в Копейск новые 19 автобусов поступят уже в декабре. Закупки проходят также в Магнитогорске, Миассе и Трехгорном.