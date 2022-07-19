Село Каслинского района полностью газифицировали раньше срока

Жители обращались к губернатору с просьбой ускорить проведение работ

В Каслинском районе завершена газификация села Булзи. Первым семьям уже подключили голубое топливо. В очереди — следующие 18 домов, сообщает пресс-служба администрации района.

Трассу газопровода проложили по улицам Октябрьской, Мира, Пролетарской, Глазырина, Ленина, 1 Мая, 8 Марта, Чапаева и Береговой. Всего к газу подключат 293 дома. В администрации района добавили, что газ провели не только к жилым домам, но и к участкам будущих строений.

«В 2021 году в Булзях были газифицированы только несколько улиц поселка. В апреле этого года на личном приеме у губернатора Челябинской области жительница Булзей Людмила Ананина обратилась к Алексею Текслеру с просьбой оказать содействие в завершении газификации села», — рассказал глава Булзинского сельского поселения Анатолий Титов.

Работы провели по поручению главы региона. Кроме того, их завершили 15 июля, раньше срока. Ранее планировалось, что финальная точка в газификации села Булзи будет поставлена осенью 2022 года.

Напомним, в Челябинской области с начала 2022 года на 21 территории уже прошли конкурсы, определены подрядчики и начато строительство газовых сетей. Всего в этом году планируется проложить 400 км газопровода, что позволит подвести газ к 10 тысячам домов.

Планируется, что к 2035 году уровень газификации в регионе достигнет 90 процентов.

1 июля Алексей Текслер принял участие в заседании штаба по догазификации, которое провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Губернатор доложил о ситуации с догазификацией в области, а также высказал ряд предложений по вопросу «запертых» газораспределительных станций (ГРС).