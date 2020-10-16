Сегодня в Челябинской области потеплеет до +21 градуса

На этом бабье лето в регионе подойдёт к концу.

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Сегодня, 16 октября, синоптики прогнозируют в Челябинской области последний тёплый день. В выходные температура воздуха начнёт опускаться. Подробнее о погоде в пятницу рассказали сотрудники Челябинского гидрометеоцентра.

Ночью в Челябинской области ожидается до +3 градусов, в горах синоптики прогнозируют до −2 градусов. Ближе к утру воздух прогреется до +8 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +16, +21 градуса. На севере области ожидается до +12 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске ночью обещают до +5 градусов. Утром станет теплее. Облачно, без существенных осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +16, +18 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного последнего рабочего дня!