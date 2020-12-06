Сегодня в Челябинске убирают снег 164 единицы техники

Минувшей ночью на полигон вывезли более 800 тонн снега и грязи.

Минувшей ночью в Челябинске снег вывозили более 130 машин. Сегодня днём работы по уборке улиц и дорог продолжаются. В пресс-службе Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска рассказали, сколько единиц техники работает в городе сегодня, 6 декабря.

«В ночь на 6 декабря на улицах Челябинска работало 132 единицы техники: 33 комбинированные дорожные машины, 60 тракторов МТЗ, 18 погрузчиков, 18 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 48 дорожных рабочих. За ночь вывезено 862,5 тонны снега. Сегодня днём работают 164 единицы техники: 35 КДМ, 73 МТЗ, 31 погрузчик, 21 самосвал, 4 автогрейдера. Технике помогают 263 дорожных рабочих»,— рассказали в Комитете.

Специальные автомобили продолжают очищать от снега дороги, остановки общественного транспорта и тротуары. Кроме того, подрядчики продолжают подсыпать опасные участки для предотвращения образования гололёда.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Челябинске осадков не прогнозируют. Подробнее о погоде можно узнать здесь.