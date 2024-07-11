Сегодня в Челябинске стартует фестиваль классической музыки «Курчатов фест»

На нем выступят легенды российской эстрады и звезды мировой оперы

Уже сегодня в Челябинске стартует главное культурное событие года «Курчатов фест». Уникальный проект в этом году будет проходить в течение двух дней.



Сегодня, 11 июля, зрителей ждет встреча с легендой советской и российской музыкальной сцены, народной артисткой России Ларисой Долиной и лауреатом международных конкурсов, виртуозным пианистом, композитором и вокалистом Олегом Аккуратовым.

12 июля впервые в Челябинске мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра, выступающая на сценах Парижской национальной оперы, Большого театра Женевы, Национальной оперы Нидерландов, Елена Стихина представят концертную программу шедевров классической музыки.

Напомним, что фестиваль прошлого года собрал более 4000 зрителей.



«Курчатов фест» проходит при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

