Сегодня в Челябинске отключат светофоры на нескольких перекрёстках

На одном из участков будет проводиться замена оборудования.

Сегодня, 8 декабря, в Челябинске будут проводиться работы по замене оборудования. В связи с этим на нескольких участках будут временно отключены светофоры. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В связи с заменой оборудования будут отключены светофорные объекты на следующих участках: улица Черкасская — остановка „Авторынок“ с 9:00 до 12:00; шоссе Металлургов — улица Жукова с 13:30 до 16:00»,— сообщили в Комитете.

Почти на полдня отключат светофор, расположенный на перекрёстке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова: там регулировщики будут работать с 8:00 до 17:00. Ещё на два часа — с 13:00 до 15:00 — отключат светофор на пересечении улиц Молодогвардейцев и Солнечной.

Водителей просят быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.