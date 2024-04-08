Сегодня пройдет полное затмение Солнца

Тень Луны полностью закроет диск звезды почти на четыре с половиной минуты

Затмение Солнца 8 апреля начнется в 19:39 мск и завершится в 22:55 мск; тень Луны полностью закроет солнечный диск в 21:17 мск на 4 минуты 28 секунд. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Затмения Луны происходят в полнолуния, а затмения Солнца происходят в новолуния. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна — то солнечное», — рассказали в планетарии.

Сегодня, 8 апреля 2024 года, расстояние от Земли до Луны составляет 353 тысячи 321 км, а средняя длина лунной тени составляет 373 тысячи 320 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0566 раза больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце.

В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца, которая вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Жители России следить за данным астрономическим явлением не смогут — оно будет доступно для наблюдения в Северной Америке. Частные фазы этого затмения, если позволит погода, будут наблюдаться в Северной и Центральной Америке (кроме Аляски), на востоке Тихого и Атлантического океанов и небольшой части Западной Европы.

Добавим, астрологи считают сегодняшнее космическое событие важной вехой: оно закроет так называемый коридор затмений, открывшийся 25 марта лунным затмением, и задаст настрой на ближайшие полгода. Возможны ссоры на пустом месте, недопонимание, раздражение, высок риск принять неверное решение, которое полностью разрушит порядок и гармонию в жизни. Поэтому сегодня рекомендуется воздержаться от важных дел с непредсказуемым исходом и обратиться к физическим нагрузкам или любому активному увлечению, чтобы сбрасывать агрессию и нервное напряжение.