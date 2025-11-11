На Челябинск обрушатся магнитные бури

Максимальный пик активности ожидается с полуночи почти до обеда

На Челябинскую область сегодня и завтра обрушатся магнитные бури. «Красный» пик активности придется на полночь и на 10 часов утра, сообщает лаборатория солнечной астрономии.





Магнитные бури связаны сразу с двумя выбросами солнечной плазмы от вспышек 9 и 10 ноября. Первый «удар» ожидается уже сегодня, 11 ноября, в восемь часов вечера. Более сильное облако ударит по планете ночью и рано утром 12‑го числа. По прогнозам, буря достигнет диапазона G4 — «очень сильная буря» и станет одной из самых мощных за последнее время.

На прошлой неделе Землю накрыли магнитные бури, которые продлились до выходных. Тогда ожидалось, что 7 ноября будут самые сильные пики в этом году, но облака зацепили планету лишь краем, вызвав трехдневные бури уровня G2—G3.