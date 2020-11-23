Сегодня на улицах Челябинска работает более 100 единиц техники

Дороги и тротуары подметают более 230 рабочих.

Сегодня, 23 ноября, на улицах Челябинска работает 110 единиц различной техники и более 230 рабочих. Машины и подрядчики убирают снег, грязь, а также подметают тротуары и проезжую часть. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации города.

«Сегодня днём на улицах Челябинска работает 110 единиц техники: 31 комбинированная дорожная машина, 48 тракторов МТЗ, 17 погрузчиков, 12 самосвалов, 2 автогрейдера. Технике помогают 239 дорожных рабочих. За минувшую ночь на полигон вывезено 286,5 тонны снега, использовано 2 тонны противогололёдных материалов на месте двух коммунальных аварий с выходом воды на проезжую часть»,— сообщили в мэрии Челябинска.

В минувшие выходные дни подрядчики также активно приводили улицы города в порядок, в этом им помогала разнообразная техника.

Напомним, сегодня челябинские синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не будет. Днём воздух прогреется до −5 градусов.