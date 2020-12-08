158 единиц техники вышло на борьбу со снегом в Челябинске

Дорожные рабочие тоже не остаются в стороне.

Круглые сутки челябинские дорожники очищают город от снега и грязи. Минувшей ночью районные администрации вывели на улицы города 124 единицы техники. Рабочие тоже не остались в стороне: 68 человек активно помогали технике. Подробнее рассказали сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь на 8 декабря на улицах Челябинска работало 124 единицы техники: 35 комбинированных дорожных машин, 52 трактора МТЗ, 17 погрузчиков, 17 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 68 дорожных рабочих. За ночь на полигон вывезено 826,4 тонны снега»,— уточнили в Комитете.

Также дорожники продолжают вести подсыпку опасных участков как на дорогах, так и на тротуарах для предотвращения образования гололёда.

Сегодня днём на дорогах работает чуть больше техники: в Комитете дорожного хозяйства сообщили о выходе на линию 158 автомобилей, среди которых: 36 комбинированных дорожных машин, 73 трактора МТЗ, 26 погрузчиков, 20 самосвалов и 3 автогрейдера. Рабочих почти в три раза больше — на помощь технике вышли 277 человек.