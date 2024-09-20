Сегодня Алексей Текслер официально вступит в должность губернатора после выборов

Рассказываем, зачем нужна инаугурация

Сегодня, 20 сентября 2024 года, откроется новая страница в истории Челябинской области: Алексей Текслер официально вступит в должность губернатора после выборов. Церемония инаугурации пройдет в оперном театре.

Церемония вступления губернатора в должность после выборов — важная традиция. Это момент, когда начинается новый этап в развитии региона, и губернатору предстоит оправдать доверие своих избирателей.

Во время инаугурации губернатор приносит присягу на Уставе Челябинской области и получает полномочия на управление регионом на 5 лет. Вновь избранный глава региона получает символическое благословение от представителей законодательной и исполнительной власти, а также обещает бережно относиться к обязанностям, связанным с его должностью.

Далее глава региона обычно произносит речь, в которой обозначает свои планы и призывает граждан к сотрудничеству.

Следить за церемонией — она начнется в 14 часов — можно будет в прямом эфире на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv и в телеграм-канале «Смотри ОТВ».