Седьмые областные Рождественские чтения стартовали в Челябинске

Их открытие прошло в рамках прямой линии с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием.

В Челябинской области стартовали Рождественские образовательные чтения. Начало им дала прямая линия с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием, состоявшаяся 19 ноября. В прямом эфире он ответил на вопросы, которые пользователи направили ему в социальных сетях. Посмотреть запись трансляции можно по ссылке.

«Рождественские чтения в Челябинске — это региональный этап Международных Рождественских чтений, которые в январе 2021 года состоятся в Москве. Столичные Рождественские чтения впервые прошли в 1993 году и стали ежегодными. В рамках чтений обсуждаются наиболее злободневные проблемы, стоящие перед российским образованием и общественной жизнью. Нынешний форум посвящен памяти Александра Невского, так как в 2021 году исполнится 800 лет со дня его рождения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской митрополии.

Областные Рождественские образовательные чтения будут проходить до 27 ноября. В рамках мероприятия состоится торжественное пленарное заседание, в котором примут участие представители органов власти, духовенства и научного сообщества.