«Сделала для себя несколько позитивных выводов»: Ирина Гехт об итогах региональной ярмарки вакансий

Число представленных вакансий было почти вдвое больше, чем количество соискателей

За два дня регионального этапа ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» в мероприятии приняли участие 82 предприятия Южного Урала. Они выставили 7232 вакансии, а откликнулись на них 3466 соискателей Челябинской области. Такие данные, а также ключевые выводы по итогам ярмарки опубликовала в своем телеграм-канале первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Она обратила внимание, что на ярмарке было немало активной молодежи. Студенты колледжей готовы осваивать рабочие специальности, а после обучения парни планируют идти в армию. Кроме подрастающего поколения специалистов было немало соискателей старше 50 лет, которые могут стать ценными кадрами для потенциальных работодателей.

«Они понимают, что менять жизнь никогда не поздно, а жить с единственной записью в трудовой книжке вовсе не обязательно. На ярмарке увидела немало кандидатов, у которых за плечами впечатляющий опыт работы в разных сферах, но они хотят переобучиться, освоить новый вид деятельности. Многие готовы открыть свое дело, уйти в самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поэтому живо интересуются мерами господдержки», — уточнила Ирина Гехт.

Третий вывод, о котором упоминает первая вице-губернатор, — это консультирование по вакансиям и другим вопросам для вернувшихся со спецоперации бойцов. Работу в этом направлении будут продолжать.

Чиновница также напомнила, что регион готовится ко Всероссийской ярмарке, которая пройдет в нашей стране впервые 23 июня. Соискатели смогут узнать больше о вакансиях в режиме онлайн, причем как от местных предприятий, так и от компаний из других регионов страны.

Добавим, что уровень безработицы в Челябинской области в конце января оказался на историческом минимуме. Число нетрудоустроенных специалистов — 13 тыс. человек.