/ От болезни Стивена Хокинга скончалась челябинская баскетболистка

Юлия Абрамашвилли сражалась за жизнь с 2011 года.

После продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом скончалась челябинская баскетболистка Юлия Абрамашвилли. Женщина страдала серьезным недугом на протяжении 7 лет. Друзья челябинки рассказывают, что она очень любила баскетбол, занималась этим видом спорта, пока ей это позволяло здоровье. Однако в этом году болезнь стала прогрессировать и Юлия уже не могла дышать самостоятельно.

Она была безумно сильная. Ее ничто не могло сломить. В трудные моменты она брала себя в руки и улыбалась. Все испытания она принимала очень стойко. Даже когда стали слабить руки, она не бросила команду. Организовывала тренировки, турниры, мероприятия. Заступалась за них. — рассказала Telefakt.ru Ирина, подруга Юлии.

Юлия Абрамашвилли также активно поддерживала инвалидов. По словам ее друга Артура, челябинка занималась социализацией колясочников и оказывала им поддержку.

Мечтала о своей квартире, добивалась этого очень долго. Многим колясочникам помогла выйти из тени, заняться спортом и социализироваться. Внушала уверенность и жизнелюбие другим. Мне лично помогла преодолеть глубокую депрессию после травмы и наставила на путь. — рассказал сайту Telefakt.ru друг Юлии, Артур.

Прощание с Юлией Абрамашвилли пройдет завтра, 26 октября, в больнице скорой помощи № 3. БАС, или «Болезнь Лу Герига», как ее называют на Западе, — редкое и медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Именно боковым амиотрафическим склерозом болел известный ученый Стивен Хокинг.