«Сбывается моя мечта»: хирурги ЧОКБ удалили опухоль на лице студентки из Магнитогорска

Новообразование мешало девушке с детства

В отделении челюстно-лицевой хирургии Челябинской областной клинической больницы провели операцию, о которой студентка из Магнитогорска мечтала всю жизнь.

Екатерине Шулаевой 22 года. С рождения на ее лице рос безобразный мешок — гемангиома. Из-за этого в детстве девочку постоянно дразнили.

С годами Екатерина привыкла к своей внешности и даже решила связать свою жизнь с педагогикой: она заканчивает университет, чтобы стать учителем истории. Кроме того, девушка уже преподает историю и обществознание в колледже. Несмотря на то что сейчас дети не замечают ее недуг, она не перестает мечтать о том, чтобы удалить опухоль полностью.

«В два года мне провели операцию. А когда было пять, медики заявили: ничего не исправить. И добавили: „Просто не трогай — и ничего плохого не будет“. Но я мечтала избавиться от опухоли, и сейчас мечта сбывается. К тому же опухоль снова стала расти, мне неудобно поворачивать голову и глотать», — рассказала корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» Екатерина Шулаева.

17 февраля девушке провели последнюю операцию. За спиной у нее уже шесть процедур, которые делали с помощью лазера. В Челябинской области получить такую услугу бесплатно, по полису ОМС, пациенты могут только в ЧОКБ.

«Год назад Екатерина обратилась к нам в отделение, мы лечили ее лазером. Это малоинвазивная технология, лечение проводится через прокол. После операции остаются небольшие следы, не нарушаются слизистые, а реабилитация проходит быстрее. Это последняя из нескольких операций, поскольку объем опухоли был большой. Далее ей нужно будет только провести пластическую операцию, чтобы убрать рубцы», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ Александр Алабугин.

Как отметила сама Екатерина, восстановление после операций проходит быстро, а значит, скоро она сможет вернуться к обычной жизни. Уже без опухоли на лице.