Сброс воды на Шершневском водохранилище в Челябинске держат на уровне 50 кубометров в секунду

Подъем воды в реке Миасс взяли на постоянный контроль

В Челябинске продолжают следить за уровнем воды в реке Миасс во время половодья. Так, сброс с Шершневского водохранилища сейчас составляет 50 кубических метров в секунду, передают в региональном министерстве экологии.

Специалисты обследуют реку от плотины у водохранилища до моста в районе поста ГАИ в Металлургическом районе. Особое внимание уделяют территориям, где в прошлом году были подтопления.

Изменять параметры сброса воды будут при необходимости, сейчас ситуация держится на удовлетворительном уровне.