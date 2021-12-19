Сбой в системе ГИБДД произошел из-за коммунальной аварии

Серверы, на которых хранится вся информация, оказались залиты водой

Уже более суток жители Челябинской области и других российских регионов не могут получить необходимые услуги из-за сбоя в системе ГИБДД. В пресс-службе МВД России обещали устранить неполадки до 19 декабря, однако сегодня работы продолжаются. Оказалось, информационные серверы залило водой из-за коммунальной аварии, уточнили сегодня в ведомстве.

«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Восстановительные мероприятия продолжаются. Ориентировочное время завершения работ — вечер 19 декабря»,— уточнили в пресс-службе МВД России.

В связи с этим все необходимые услуги россияне смогут получить завтра, 20 декабря, как в электронном виде, так и в отделениях в порядке живой очереди.