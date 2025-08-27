Сборы военной полиции прошли на полигоне в Челябинской области

Подробно о работе военных — в нашем репортаже

Командная работа, отработка внештатных ситуаций, совершенствование профессиональных навыков — это и многое другое отрабатывается в рамках сбора по специальной подготовке с военнослужащими военных комендатур Центрального военного округа. Журналисты ИА «Первое областное» побывали на учениях, которые прошли на полигоне в Чебаркуле.





Подобные сборы проводятся три раза в год, и одна из их основных задач — это повышение профессиональной готовности военнослужащих к выполнению служебных задач в сложных и экстремальных условиях.

«У нас есть два этапа. Первый этап проводят в местных комендатурах. Вторым этапом управление организует эти сборы. По прохождению двух этих этапов военнослужащие считаются допущенными к несению службы с применением физической силы и специальных средств», — рассказывает представитель военной комендатуры.





Сборы проводились одновременно на нескольких точках, где военнослужащие отрабатывали необходимые навыки.

«Военнослужащие военной полиции проработали порядок применения огнестрельного оружия и специальных средств для участия в освобождениях захваченных зданий, прошли медицинскую подготовку. На третьем учебном месте у нас рассматриваются массовые беспорядки, различные нюансы, которые могут в них быть. И на крайней точке у нас отрабатываются вопросы конвоирования, его порядок, как должны военнослужащего сопровождать, чтобы он никуда не сбежал, и так далее», — рассказывает военнослужащий с позывным Сармат.



Эти занятия проводятся при непосредственном участии офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, что позволило максимально эффективно передать знания и практические умения.





Военная полиция отрабатывает задачи, связанные исключительно с военнослужащими.

Здесь и профилактика правопорядка в воинских частях, предотвращение нарушений среди других военнослужащих, а также розыск военных преступников и многое другое.





В зоне проведения спецоперации военная полиция также ведет активную работу, занимается охраной объектов, конвоированием пленных, а также решает стандартные задачи.

«Такая подготовка способствует повышению профессиональной готовности военнослужащих к выполнению служебных задач в сложных и экстремальных условиях. Повышает слаженность подразделений, вырабатываются командирские качества среди личного состава. Все полученные навыки помогут им работать слаженно и эффективно в любых ситуациях», — отметил представитель военной комендатуры.