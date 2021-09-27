Сборная России стала первой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021

Среди участников соревнований были и профессионалы из Челябинской области

Накануне, 26 сентября, в австрийском городе Граце завершился чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021. Сборная России WorldSkills Russia, в состав которой вошли и южноуральцы, заняла первое место по результатам медального и балльного зачетов, сообщили в пресс-службе организации «Ворлдскиллс Россия».

Известно, что участники российской команды завоевали 13 золотых медалей в таких соревновательных компетенциях, как «Мобильная робототехника», «Электроника», «Мехатроника», «Администрирование отеля», «Производство мебели», «Парикмахерское искусство» и многих других; 6 серебряных медалей по компетенциям «Технологии моды», «Малярные и декоративные работы», «Флористика», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Инженерный дизайн CAD»; 8 бронзовых медалей по компетенциям «Графический дизайн», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Эстетическая косметология», «Промышленная автоматика» и «Ландшафтный дизайн».

Кроме того, россияне завоевали медали и в презентационных компетенциях: 4 золота в компетенциях «Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 2 серебра в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Розничная торговля» и 2 бронзы в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика».

«Поздравляю наших ребят! Они снова стали самыми сильными профессионалами в Европе! Однако потенциал уже сотен тысяч профессионалов с уникальными практиками подготовки специалистов по мировым стандартам Ворлдскиллс еще далеко не исчерпан. Наша задача — обеспечить комфортный, понятный алгоритм раскрытия своих талантов для миллионов молодых россиян, чтобы не только участники движения Ворлдскиллс Россия, а любой выпускник российского колледжа мог гордиться своими навыками и реализовать себя профессионально»,— прокомментировала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Чемпионат Европы EuroSkills Graz 2021 проходил с 22 по 26 сентября. В состав российской команды вошли 57 профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Новосибирской, Томской и других областей. В финале соревнований флаг чемпионата передали представителям России, и в 2023 году наша страна впервые примет у себя европейский чемпионат по профессиональному мастерству. Уже известно, что соревнования пройдут в Санкт-Петербурге в августе.