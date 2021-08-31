Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших команд национального чемпионата WorldSkills

А два колледжа попали в топ-100 лучших образовательных организаций по итогам 2020 года

Сборная Челябинской области вошла в десятку сильнейших команд IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Соревнования проходили в Уфе по 105 компетенциям. Среди них были строительство, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

«По итогам отборочных соревнований наша сборная завоевала 5 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей и 10 медальонов за профессионализм. В кубке регионов — 7-я позиция, в медальном зачете — 9-я, по общему количеству баллов — 10-я», — замечают в Минобре.

И называют имена победителей:

ЗОЛОТО — Загоскин Константин, «Дизайн модной одежды и аксессуаров» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»);

ЗОЛОТО — Морозова Анастасия, «Дизайн интерьера» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»);

ЗОЛОТО — Туварев Лев и Якушкин Кирилл, «Мехатроника» (ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»);

ЗОЛОТО — Жмаева Мария, «Инженерный дизайн CAD ЮНИОРЫ 14-16» (Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ);

ЗОЛОТО — Елин Артем, «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (ГБПОУ «Миасский геолого-разведочный колледж»);

СЕРЕБРО — Деев Владимир, «Программные решения для бизнеса» (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»);

СЕРЕБРО — Костомаров Данил, «Корпоративная защита от внутренних угроз» (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»);

СЕРЕБРО — Плеханов Денис, «Инженерный дизайн CAD ЮНИОРЫ 12-14» (Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ);

СЕРЕБРО — Каримова Кристина, «3D-моделирование компьютерных игр» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»);

СЕРЕБРО — Ковалев Сергей и Куценко Дмитрий, «Мехатроника ЮНИОРЫ» (ГБПОУ «Озерский технический колледж»);

БРОНЗА — Довгопол Виктор, «Работа на токарных универсальных станках» (ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»);

БРОНЗА — Минин Владимир, «Рекрутинг ЮНИОРЫ» (ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»);

БРОНЗА — Криванов Александр, «Веб-дизайн и разработка» (ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»);

БРОНЗА — Куделя Дарья, «Малярные и декоративные работы ЮНИОРЫ» (ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»);

БРОНЗА — Черников Владимир, «Электроника ЮНИОРЫ» (МАОУ «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Рулева Валерия и Зарипова Эльвина, «Туризм» (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Семенюк Сергей, «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Сгибнева Анастасия, «Бухгалтерский учет» (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Воронина Полина, «Преподавание музыки в школе» (ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Сонина Анастасия, «Социальная работа» (ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Гнедаш Арина, Грабчекно Андрей, Летанина Виктория, Москвин Максим, Пшеничников Александр, «Правоохранительная деятельность (полицейский)» (ПОУ «Челябинский юридический колледж»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Гейбух Сергей, Рассомахина Елизавета, «Предпринимательство» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Кочетков Григорий, «Аддитивное производство ЮНИОРЫ» (ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»);

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Журавлев Игорь, «Сварочные технологии ЮНИОРЫ» (ГБПОУ «Озерский технический колледж»)

МЕДАЛЬОН ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — Шамсутдинов Александр, «Финансы» (ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»).

Кроме этого, в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс Россия, по итогам 2020 года вошли Южно-Уральский государственный технический колледж и Магнитогорский педагогический колледж.