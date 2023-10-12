Сбор трех видов грибов запретили в Челябинской области

Уголовная ответственность грозит за добычу в промышленном масштабе

С 12 октября в России вступили в силу изменения в уголовном законодательстве, которые коснулись сбора краснокнижных грибов и растений. В министерстве экологии предупредили, что в Челябинской области произрастают запрещенные для сбора грибы. В ведомстве подробно разъяснили, о каких грибах идет речь, где их можно встретить и что вообще значит сбор.

В Минэко региона поспешили успокоить любителей сбора грибов: никто не запрещает собирать привычные подосиновики, подберезовики, белые грибы, грузди и другие широко распространенные виды съедобных грибов.

«Речь идет именно об умышленном уничтожении, незаконной добыче, приобретении и распространении видов грибов и растений, занесенных в Красную книгу. На территории Челябинской области произрастает всего три вида краснокнижных грибов — Спарассис курчавый, Грифола многошляпковая и Ганодерма блестящая, и найти их не так просто», — пояснил министр экологии Сергей Лихачев.

В Челябинской области произрастают грибы, занесенные в Красную книгу РФ:

1. Спарассис курчавый (Sparassis crispa (Wulfen) Fr.) — съедобный;





2. Грифола многошляпковая (Grifola frondosa (Dicks.) Gray);

3. Ганодерма блестящая (трутовик лакированный), (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.).

Первый вид встречается в Ильменском заповеднике, в национальных парках «Зюраткуль» и «Таганай», в Аршинском заказнике, на северо-западном склоне горы Малый Иремель в окрестностях поселка Тюлюк, на восточном берегу озера Тургояк.

Грифола многошляпковая встречается гораздо реже и тоже в горнозаводской зоне области.

Ганодерма блестящая была отмечена на горе Малый Иремель в окрестностях поселка Тюлюк и в окрестностях села Арасланово Нязепетровского района.