Сбор средств для Миши Волченкова проверит полиция

Часть собранных денег была направлена не для помощи мальчику.

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Маленький Миша Волченков находится в больнице с марта 2019 года. У ребенка редкое генетическое заболевание, из-за которого он не может двигаться. Мальчик понимает все, что происходит, но не может пошевелиться из-за спинально-мышечной атрофии.

«Заболевание такое, что когда все параметры ИВЛ подобраны, когда научены родители, когда обучены уходу, как чистить все это, как контролировать параметры, то ребенок не нуждается в реанимации. Он лежит здесь, потому что у нас тут паллиативные койки стоят. В принципе, такие дети не должны быть в реанимации, когда у них все подобрано, родители обучены, все эти детки у нас живут дома», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ заведующая центром паллиативной помощи детям ЧОДКБ Наталия Тарасова.

Для помощи ребенку уже открывали сбор средств. Год назад необходимая сумма была собрана и для Миши были куплены все необходимое. Не так давно в социальных сетях появился новый сбор средств для Миши. Однако выяснить кто именно собирает средства и на какие нужды — было сложно. Под свой контроль данную ситуацию взяла Евгения Майорова.

«Из того, что я увидела из открытых источников, у фонда благотворительного, который собирал деньги на свои личные счета, я не увидела расходов. Я увидела, что некоторые дорогостоящие вещи, порядка полумиллиона, были куплены вообще не для этого ребенка. Или куплены для него, но не подошли. Это к вопросу профессионализма, что нужно работать с докторами», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова.

Уполномоченный уже написала обращение в полицию, чтобы сбор средств для мальчика был проверен. Миша Волченков на данный момент не нуждается в помощи, деньги могут понадобиться только тогда, когда ребенка будут отправлять домой.