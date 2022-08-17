Сбор школьных принадлежностей для детей Ясиноватой откроют в Челябинске

Принести необходимую для учебы канцелярию сможет любой желающий

Жители Челябинска могут помочь гражданам Ясиноватой собрать детей в школу и закупить школьные принадлежности. Сбор гуманитарной помощи откроет челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

1 сентября дети, проживающие в Ясиноватой, сядут за парты, однако из-за непростой ситуации в Донбассе у многих семей нет возможности собрать своих детей в школу. Жители Челябинска могут купить необходимые канцелярские принадлежности и принести их в пункт сбора гумпомощи, расположенный на улице Комарова, 39. Время работы пункта — с 14:00 до 18:00, при этом необходимо предварительно позвонить по телефону +7 (999) 570-26-26.

В перечень необходимых предметов вошли:

рюкзаки синего и красного цветов;

пеналы;

точилки;

пластилин;

ластики;

синие ручки и простые карандаши;

линейки;

наборы цветных ручек, карандашей и фломастеров;

ножницы;

клей-карандаш и канцелярский клей;

акварельные краски, гуашь, кисточки;

обложки для учебников и тетрадей;

папки для тетрадей;

наборы цветных картона и бумаги;

альбомы для рисования;

дневники;

подставки для книг;

тетради в клетку и линейку по 12, 18, 24 и 48 листов;

корректоры и ручки-корректоры;

маркеры;

передники для творчества.

Помощь в виде канцелярских принадлежностей в первую очередь получат дети из малообеспеченных и многодетных семей.