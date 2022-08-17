Жители Челябинска могут помочь гражданам Ясиноватой собрать детей в школу и закупить школьные принадлежности. Сбор гуманитарной помощи откроет челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
1 сентября дети, проживающие в Ясиноватой, сядут за парты, однако из-за непростой ситуации в Донбассе у многих семей нет возможности собрать своих детей в школу. Жители Челябинска могут купить необходимые канцелярские принадлежности и принести их в пункт сбора гумпомощи, расположенный на улице Комарова, 39. Время работы пункта — с 14:00 до 18:00, при этом необходимо предварительно позвонить по телефону +7 (999) 570-26-26.
В перечень необходимых предметов вошли:
- рюкзаки синего и красного цветов;
- пеналы;
- точилки;
- пластилин;
- ластики;
- синие ручки и простые карандаши;
- линейки;
- наборы цветных ручек, карандашей и фломастеров;
- ножницы;
- клей-карандаш и канцелярский клей;
- акварельные краски, гуашь, кисточки;
- обложки для учебников и тетрадей;
- папки для тетрадей;
- наборы цветных картона и бумаги;
- альбомы для рисования;
- дневники;
- подставки для книг;
- тетради в клетку и линейку по 12, 18, 24 и 48 листов;
- корректоры и ручки-корректоры;
- маркеры;
- передники для творчества.
Помощь в виде канцелярских принадлежностей в первую очередь получат дети из малообеспеченных и многодетных семей.