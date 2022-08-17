Жители Челябинска могут помочь гражданам Ясиноватой собрать детей в школу и закупить школьные принадлежности. Сбор гуманитарной помощи откроет челябинское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

1 сентября дети, проживающие в Ясиноватой, сядут за парты, однако из-за непростой ситуации в Донбассе у многих семей нет возможности собрать своих детей в школу. Жители Челябинска могут купить необходимые канцелярские принадлежности и принести их в пункт сбора гумпомощи, расположенный на улице Комарова, 39. Время работы пункта — с 14:00 до 18:00, при этом необходимо предварительно позвонить по телефону +7 (999) 570-26-26.

В перечень необходимых предметов вошли:

  • рюкзаки синего и красного цветов;
  • пеналы;
  • точилки;
  • пластилин;
  • ластики;
  • синие ручки и простые карандаши;
  • линейки;
  • наборы цветных ручек, карандашей и фломастеров;
  • ножницы;
  • клей-карандаш и канцелярский клей;
  • акварельные краски, гуашь, кисточки;
  • обложки для учебников и тетрадей;
  • папки для тетрадей;
  • наборы цветных картона и бумаги;
  • альбомы для рисования;
  • дневники;
  • подставки для книг;
  • тетради в клетку и линейку по 12, 18, 24 и 48 листов;
  • корректоры и ручки-корректоры;
  • маркеры;
  • передники для творчества.

Помощь в виде канцелярских принадлежностей в первую очередь получат дети из малообеспеченных и многодетных семей.