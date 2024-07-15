Сбор грибов и ягод временно запретили в Сосновском районе

Возле нескольких населенных пунктов проведут обработку полей

С 17 по 31 июля нельзя будет собирать ягоды, грибы, плоды и лекарственные травы возле деревень Чишма, Смольное, Султаева, Этимганова, Большое Таскино и поселка Саккулово. С предостережением к южноуральцам обратилась администрация Сосновского района.

В Саккуловском сельском поселении после захода солнца для обработки полей будут применять агрохимикаты и пестициды третьего и второго классов опасности. Речь идет о средствах «Цепелин», «Ассолюта Прайм», «Фарго». Сельскохозяйственные работы наземным способом проведет компания «Современные технологии».

Из-за применения опасных веществ запрещается также пребывание людей и выпас животных. Владельцам пасек следует предотвратить вылет своих пчел на срок от 96 до 144 часов после окончания обработки.