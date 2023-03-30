Сбивший в Челябинске пенсионерку самокатчик объяснил свою спешку желанием сэкономить

Начальник ГУ МВД региона считает, что нужны условия для передвижения такого транспорта

Мужчина, который на прошлой неделе наехал на пенсионерку на арендованном электросамокате, объяснил свою спешку желанием сэкономить на плате за двухколесный транспорт. Об этом на заседании Законодательного собрания региона в четверг, 30 марта, сообщил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков, представлявший отчет о работе органов внутренних дел за прошлый год.

Депутат Александр Журавлев после отчета обратил внимание на проблему со средствами индивидуальной мобильности. В целом, как понял парламентарий, они должны ездить по дорогам, но в большинстве случаев передвигаются по тротуарам. Он упомянул о ДТП с пожилой женщиной и поинтересовался, как можно повлиять на то, чтобы таких случаев было меньше.

«Как он объяснил, очень спешил добраться до места, потому что за самокат нужно платить деньги. Вообще мы понимаем, что это создано для удобства граждан. Конечно, важно привлекать тех, кто нарушает ПДД, к ответственности, но такие меры привлечения, как я считаю, должны быть соразмерны созданным условиям», — отметил Михаил Скоков.

По его словам, не везде пользователи средств индивидуальной мобильности могут проехать, не заезжая на тротуар. Правоохранители обращаются в органы власти с этой проблематикой, чтобы были созданы условия для безопасной эксплуатации такого транспорта.

Авария, о которой идет речь, произошла 24 марта во дворе дома № 33 по Комсомольскому проспекту. Мужчина сбил пожилую женщину, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила медицинскую помощь. Накануне двое детей на улице Кулибина попали под колеса иномарки, когда ехали на одном электросамокате. С 1 марта вступили в силу новые правила использования средств индивидуальной мобильности.