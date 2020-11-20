Сбежавшего из психоневрологического интерната обнаружили в Челябинске

Мужчина был остановлен в Металлургическом районе города.

Челябинские росгвардейцы задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната. Его обнаружили в четверг, 19 ноября, во время патрулирования 2-й Павелецкой улицы в Металлургическом районе города. Было принято решение остановить для выяснения личности 36-летнего челябинца.



«По своим приметам он подходил под описание в ориентировке отдела полиции „Металлургический“ мужчины, самовольно покинувшего в этот день психоневрологический интернат», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Росгвардии.

В итоге задержанный оказался тем самым сбежавшим из интерната гражданином. 36-летнего челябинца доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.