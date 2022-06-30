СберМаркет запустил самовывоз лекарств из сети «Государственная аптека» для челябинцев

Пользователи могут забронировать товары и забрать их в любом удобном аптечном пункте сети

Онлайн-сервис доставки СберМаркет запустил услугу самовывоза безрецептурных и рецептурных лекарств из сети «Государственная аптека» для жителей Челябинска, сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Чтобы оформить заказ, необходимо на главной странице мобильного приложения СберМаркета выбрать сеть «Государственная аптека», после чего определиться с товарами и положить их в корзину, а затем выбрать ближайший аптечный пункт, в котором можно получить заказ.

«СберМаркет регулярно расширяет категории товаров, доступные покупателям. Предварительное бронирование лекарств позволяет быстро забрать собранный заранее заказ. А участники бонусной программы от СберСпасибо смогут копить бонусы „Спасибо“ за заказы на СберМаркете и существенно экономить на покупках», — пояснил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

В сеть «Государственных аптек» входит больше 311 аптек и аптечных пунктов по Челябинской области — это самый большой охват во всех городах и районах региона. Представители сети считают, что запуск услуги самовывоза на платформе СберМаркет упростит покупку необходимых лекарств и других товаров — теперь достаточно сделать несколько кликов и прийти за заказом«.

«Пользователи нашего сервиса СберМаркет в Челябинске получили возможность сделать заказ в аптеках, которыми доверяют свое здоровье уже более 100 лет. К заказу доступны как безрецептурные, так и рецептурные лекарственные средства, а также косметика и медицинская техника — весь аптечный ассортимент», — резюмировала директор вертикали «Здоровье» в компании СберМаркет Татьяна Кончагина.