Сбербанк выдал первую IT‑ипотеку в Челябинской области

Южноуральский программист заключил сделку с застройщиком из Краснодара

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области. Получателем стал сотрудник региональной компании. Сделка на покупку жилья была заключена с застройщиком из Краснодара. Размер кредита составил 4,4 млн рублей, ставка — 4,7% годовых.

«Льготная ипотека в Сбере — отличная возможность решить квартирный вопрос на выгодных условиях. Для жителей региона доступны разные программы со сниженной ставкой и с минимальными требованиями по первоначальному взносу. IT-ипотека расширит возможности для специалистов российской технологической отрасли и повысит ее привлекательность», — управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Ставка по программе «Ипотека для IT» в Сбербанке составляет от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки. Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами. Со списком аккредитованных компаний можно ознакомиться по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/ipoteka.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учетом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано на территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.